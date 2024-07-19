الرياضة

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي أمام الالمونيوم في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  

يينتظر الأهلي مواجهة نظيره الألمونيوم، مساء غدًا الجمعة، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في المباراة التي من المقرر أن يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

موعد والألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر

ويلتقي الأهلي مع نظيره الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يوليو الجاري على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي والألومنيوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

وتذاع مباريات كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الوكيل الحصري والرسمي والوحيد لـبطولة كأس مصر، في مصر والشرق الأوسط.

على أن يتم نقل أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلي والألومنيوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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