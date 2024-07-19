نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي دفع من جيبه؟ التفاصيل الحقيقية لملف كريستو مع الصفاقسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إيهاب الخطيب الناقد الرياضي عن اخر كواليس وتطورات الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج اللعيب: "محمد الضاوي كريستو لم يرحل مجانا كما أشيع، فهو يأخذ قيمة مالية من النادي الأهلي، بينما الصفاقسي سيعطيه قيمة أقل".

وتابع: "الأهلي تنازل من أجل الإبقاء على راتب اللاعب ورحيله إعارة بنية البيع وليس نهائيا".

رحيل كريستو عن الأهلي

وخرج اللاعب التونسي من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق ليغيب عن المشاركة في البطولات مما دفعه لطلب الرحيل من أجل المشاركة أساسيًا.

وتلقى اللاعب التونسي عروضا متعددة أبرزها الرجاء المغربي والصفاقسي والعودة للنجم الساحلي ليختار اللاعب عودته لتونس من أجل ظروف أسرية.