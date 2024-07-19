برشلونة يتراجع.. أتلتيكو مدريد يحدد 60 مليون يورو لبيع نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن طلبات أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل الموافقة على بيع لاعبه البرتغالي جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أتلتيكو مدريد يحدد 60 مليون يورو لبيع نجمه

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد يريد 60 مليون يورو من أجل السماح ببيع جواو فيليكس ولا يريد أقل من ذلك.

وبالرغم من اهتمام برشلونة بالتعاقد مع النجم البرتغالي، إلا أنه تراجع في الفترة الأخيرة عن التعاقد مع فيليكس في ظل السعر المرتفع الذي حدده الروخي بلانكوس للاستغناء عن اللاعب.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة تراجع عن التعاقد مع فيليكس ويعمل حاليًا على إغلاق صفقة نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو.

وتعمل عدة أندية أوروبية على التعاقد مع فيليكس بعد تراجع برشلونة عن الصفقة، ولعل أبرزها نادي بنفيكا البرتغالي.