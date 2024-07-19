للمرة الأولى.. حزب الله يقصف مستوطنة أبيريم بكاتيوشا وموقع رويسات العلم

جدة - نرمين السيد - حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنه قصف مستوطنة أبيريم الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، وذلك للمرة الأولى، ردًا على استهداف المدنيين في جنوب لبنان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أعلن حزب الله قصفه لموقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مستخدمًا صاروخ ثقيل، ومحققًا إصابة مباشرة بالموقع.

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