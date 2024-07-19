نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|عبد العزيز عيسى لـ "دوت الخليج الرياضي": الزمالك لم يفاوضني وأفضل الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم الموهبة الغانية عبد العزيز عيسى، نجم نادي دريمز الغاني، بالانتقال إلى صفوف أحد قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألق اللاعب بشكل ملفت في الموسم الماضي.

وكان اللاعب أحد الترشيحات التي يضعها مسؤولي القلعة البيضاء هذا الصيف، بعد حل أزمة إيقاف القيد في الأيام القليلة الماضية، بعد الوصول إلى حل لتسوية مستحقات المهاجم المغربي خالد بو طيب.

- عبد العزيز عيسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

وتناولت منصات السوشيال ميديا والمواقع مؤخرا، أنباء عن وجود مفاوضات جارية بين نجم دريمز، للانتقال إلى صفوف الزمالك في الموسم القادم.

وأكد عبد العزيز عيسى في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" الزمالك لم يفاوضني في الفترة الأخيرة، ولا أعلم سبب توقف المفاوضات في الأشهر الماضية".

وتابع:" في الوقت الحالي أضع تركيزي مغ الفريق فقط، ولا أمتلك عروض بشكل رسمي حتى الآن".

وأختتم:" أفضل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، حال وجود عرض من القلعة الحمراء ونادي الزمالك فسيكون قراري كذلك".