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أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد حامد، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بروكسي، رسالة شديدة اللهجة لاتحاد الكرة، عقب مواجهة الزمالك، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

مدرب بروكسي يشن هجومًا لاذعًا على اتحاد الكرة

وقال حامد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أود أن أوجه رسالة لاتحاد الكرة، أنت اليوم ظلمتني بخوض المباراة أمام الزمالك في فترة إعداد لفريقي".

وتابع: "وبالرغم من إرسال خطاب رسمي لنادي بروكسي بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى، وتجاهلهم الرد علينا لمعرفة موعد المباراة".

واضاف: "قمنا بمنح اللاعبين راحة لكن اتحاد الكرة أرسل خطابًا بموعد المباراة يوم 18 من الشهر الجاري"

واردف: "قمت بإخطار اللاعبين ومنهم من رحلوا وقاموا بالتوقيع لأندية أخرى، في ظل انتهاء موسم بروكسي، حاولنا الاستعداد للمباراة وتجهيز اللاعبين بدنيا وخوض مباريات ودية".

واستطرد متوجهًا بحديثه لحكم اللقاء: "الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك لا اعرف كيف احتسبها، ولنا ركلة جزاء لم تحتسب قبل تسجيل الزمالك الهدف الخامس".

واكمل: "لا أعرف سبب عدم وجود تقنية حكم الفيديو في مباريات دور الـ32 رغم أنها مباراة تمنح صاحبها الفوز في مشواره بالكأس".

واستكمل: "بدنيًا لاعبو بروكسي سقطوا في الشوط الثاني، لأنهم لم يخوضوا أي مباراة رسمية منذ أكثر من شهرين، وما حدث لهم باختفائهم بعد 50 دقيقة أمر طبيعي".

وتساءل: "ما المشكلة إذا أقيمت المباراة في الشهر المقبل أو الذي يليه، لنتمكن من إعداد الفريق ونضم صفقات جديدة، حيث إنني اضطررت لمشاركة لاعبين في مراكز غير مراكزهم بعد أن رحل العديد من اللاعبين".

واختتم: "حتى توقيت المباراة فرق معنا لأننا نخوض مبارياتنا في القسم الثاني في الرابعة عصرًا، واجهنا فريقًا كبير ولعب بالعناصر الأساسية، رغم المفاجأة بتسجيل 3 اهداف مبكرة للزمالك ولكننا تداركنا موقفنا سريعا بتسجيل هدفين".

