رضا عبد العال يكشف مفاجأة: أوسوريو أفضل من جوميز

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أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على مباراة الزمالك وبروكسي في دور ال 32 من مسابقة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الخميس

الزمالك يتأهل لثمن نهائي الكأس

وتغلب الزمالك على حساب فريق بروكسي، بخماسية مقابل هدفين على ستاد القاهرة، ليتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر.

تصريحات رضا عبد العال

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: بروكسي أحرج الزمالك، رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، ولولا تألق محمد صبحي في الشوط الأول وتصديه للعديد من الفرص الخطيرة، لتغيرت النتيجة.

وأضاف: رغم انتقادي الشديد للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الأسبق للزمالك بسبب طريقة لعبه الغير منطقية، إلا أن آداء الأبيض تحت قيادته أفضل من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي.

