نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تل أبيب في حالة تأهب قصوى بعد هجوم المسيّرة الحوثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن عمدة تل أبيب رون هولداي أن المدينة في حالة تأهب قصوى بعد هجوم المسيّرة الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلن في تل أبيب أن انفجارا وقع على مفترق شارعي بن يهودا وشالوم عليخيم بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية.

فيديو جديد يظهر لحظة استهداف طائرة مسيرة مبنى في تل أبيب

وقال الجيش الإسرائيلي إن الانفجار نجم عن هجوم بطائرة دون طيار.

وأعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين فجر اليوم أنها نفذت هجوما كبيرا على تل أبيب.

وقالت في بيانها إن "العملية النوعية التي تم الإعلان عن تفاصيلها استهدفت تل أبيب في فلسطين