نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل تقني يضرب أنظمة الحوسبة حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب عطل في منصة الأمن السيبراني "كراود سترايك" في مشاكل عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأعلنت إسبانيا عن تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، كما أعلنت سلطات مطار برلين عن وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر.

وقالت وكالة الطيران الأمريكية إن الخطوط الجوية الأمريكية أوقفت حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات