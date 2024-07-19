نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيساف" للفجر الفني".. " أنا مش بلعب دور جديد في فيلم المدرسه أنا بلعب دور من واقع حياتي" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان إيساف منذ أيام قليلة عن إنضمامه لنجوم فيلم "المدرسة" والذى يجري له حاليًا أختيار باقى الفنانين المشاركين في العمل ولذلك انفرض موقع دوت الخليج بحوار مع الفنان ايساف لتوضيح تفاصيل التعاون مع الفنانه حورية فرغلي والمشاركة في فيلم المدرسه، و إلى نص الحوار:-

ما الذي دفعك للمشاركه في فيلم المدرسه؟

لأن مش بلعب دور جديد أنا بلعب دور من واقع الحياة، حياتي أنا ايساف وفيها تِربه كده وده اللي عجبني أوي وأيضًا بأنه سعيد بإنضمامه لهذه الفكرة الرائعة التى تدور حولها محور أحداث العمل ككل.

ما الشئ الذي جذبك للعمل مع الفنانة حوريه فرغلي؟

حوريه فرغلي أنا بحبها أصلا كممثلة وفنانة أنا بحبها جدًا، وقال أنه تعاون مع الفنانة حورية فرغلي من قبل فى فيلم «رد فعل» منذ 12 عامًا، وذلك بصفة غير مباشرة كمطرب غنائي،و قدم أحد الأغاني الدعائية والترويجية للعمل والتى حملت إسم “أنا مين”.

مَنْ مِنْ المخرجين الذين ترغبين في العمل معهم الفترة المقبلة؟

شريف عرفه بحبه جدا ، هادي الباجوري، نادين لابكي بحبها جدًا جدًا، مروان حامد.

ما الذي تفضله أكثر الدراما أم السينما؟

مش دراما أو سينما اللي بيحدد الاختبار الموضوع هو اللي بيميز العمل

برأيك هل الجمهور هو الذي يحدد نجاح العمل أم لا؟

طبعًا الجمهور الذي يحدد نجاح أي عمل فني، المقياس هو الجمهور، وأتوقع رد فعل إيجابى لفيلم المدرسه من حيث الإيرادات والجمهور والنقاد وغيرهم حين عرضه فى دور العرض السينمائى.

ما هو أكثر عمل من أعمالك قريب إلى قلبك؟

أنا بحب أعمالي كلها ولكن 90 في المية من الأغاني الخاصة بيا قريبه من قلبي.

من وجهة نظرك البطولة المطلقة أم البطولة الجماعية التي تحقق نجاح؟

البطولة الجماعية حاليًا لكي أكتسب خبرة من أبطال العمل المشترك به لأن أنا مطرب في الأساس مش ممثل والتمثيل بيحتاج خبرة أكثر من الغنى.

ما قصة فيلم المدرسه التي تدور حولها الاحداث؟

أوضح أن أحداث فيلم "المدرسة" تدور فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانه راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.