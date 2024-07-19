موجة حارة تشعل 48 حريقا في اليونان.. والحكومة تضطر لإغلاق الأماكن السياحية

كشف عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، عن تداعيات التغير المناخي على اليونان، قائلاً إت التغيرات المناخية أثرت على عدد السياح الذين يصلون للبلاد، خاصة مع وجود موجة حارَّة شديدة ضربت اليونان، ووصلت درجات الحرارة في بعض المناطق لـ43 درجة مئوية، ما أدى لاشتعال الحرائق.





وأوضح بركات، خلال رسالته على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن موجة الحرّ دفعت اليونان لإغلاق معبد أكروبوليوس، وبعض الأماكن المفتوحة التي يزورها عشرات الآلاف من السياح، منوهًا بأنه تم إغلاق المعبد قبل شهر تخوفًا من تعرض السياح لضربات شمس، وذلك في الفترة من 12 ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا، كما أصدرت الحكومة بيانات أنه من الأفضل العمل عن طريق الإنترنت، وعدم الخروج إلى الشوارع.

وذكر أن إدارة الإطفاء أعلنت أن 48 حريقًا اشتعلت في البلاد، في حين تم السيطرة على 44 منها، و4 حرائق ما زالت مشتعلة، بينما تستخدم السلطات اليونانية كل الوسائل الحديثة للتوصل لوجود الحرائق والسيطرة عليها في بدايتها.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أنه كانت هناك خسائر في الأرواح جراء الحرائق الصيف الماضي، أما هذا الصيف فلا توجد خسائر في الأرواح.