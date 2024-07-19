نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام”: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثّر بالعطل التقني العالمي في الإنترنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وسائل الإعلام المصرية لم تتأثّر بالعطل التقني العالمي في الإنترنت.

وأضاف في بيان له، أن العمل في جميع وسائل الإعلام المصرية منتظم بشكل كامل، ولم يتلقَ المجلس أي شكاوى عن أي أعطال.

وأكد “جبر” أن المجلس يعمل على التنسيق مع الجهات المختصة؛ للوقوف على تأثيرات وتداعيات الأزمة العالمية، والتعامل معها.