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“الأعلى للإعلام”: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثّر بالعطل التقني العالمي في الإنترنت

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وسائل الإعلام المصرية لم تتأثّر بالعطل التقني العالمي في الإنترنت.

وأضاف في بيان له، أن العمل في جميع وسائل الإعلام المصرية منتظم بشكل كامل، ولم يتلقَ المجلس أي شكاوى عن أي أعطال.

وأكد “جبر” أن المجلس يعمل على التنسيق مع الجهات المختصة؛ للوقوف على تأثيرات وتداعيات الأزمة العالمية، والتعامل معها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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