تصلان إلى القاهرة.. الأرصاد: ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر التي من المتوقع أن تؤثر على طقس اليوم الجمعة، على جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.





وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.