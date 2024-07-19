اللجنة العليا للتفتيش الأمنى تتأكد من كفاءة العمل في مطارين (صور)

وجَّه وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفنى بالعمل على تطوير وتحديث شبكة المطارات المصرية، ورفع كفاءتها والتغلب على جميع المعوقات وتقديم جميع التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات، وكذا توفير وسائل الحماية الأمنية والتأمينية اللازمة المعمول بها بالمطارات الدولية، كما تنص المنظمة الدولية للطيران المدنى "ايكاو".





جاء ذلك، فى إطار توجيهات الدولة المصرية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحى والبيئى بالمطارات والمنتجعات السياحية المصرية من خلال التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.

وفى هذا السياق، قامت اللجنة المشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة نائب وزير الطيران المدني الطيار منتصر مناع، وممثلي الجهات المعنية كافة يوم الثلاثاء الماضي، بجولة تفقدت خلالها مطار برج العرب الدولى وصالات الوصول والسفر والجوازات، حيث تمت متابعة إجراءات السفر والوصول وحركة التشغيل لمختلف شركات الطيران والأسواق الحرة والحجر الصحي.

وتفقدت اللجنة صالتى انتظار المودعين والمستقبلين، وحرصت اللجنة على الاستماع للركاب المسافرين والمودعين للتغلب على أى معوقات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم والاستمرار في أعمال التطوير والتنمية بالمطار.

وتفقدت اللجنة أعمال تطوير المبنى الجديد للركاب صديق للبيئة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من مليون راكب إلى 5 ملايين راكب سنويًا؛ استعدادًا لافتتاحه قريبًا لتخفيف كثافة الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم، والذى سيعد إضافة مهمة لمنظومة المطارات المصرية.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تحسين وتطوير جميع المنشآت والمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني المصرى، لجذب مزيد من الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر شبكة المطارات المصرية، تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح إلى مصر مع حلول عام 2028م.

وتفقدت اللجنة يوم الأربعاء الماضي مطار العلمين الدولى، وصالات السفر، والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة السيور، والحقائب.

وتابعت اللجنة انتظام الحركة الجوية؛ للاطمئنان على حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين فى ظل الاستعدادات التى يشهدها المطار حاليًا لانطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، والمقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المُقبل 2024.

وقد أصبح المطار داعما لخطة الدولة فى تنمية الساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحة الوافدة من وإلى مصر.