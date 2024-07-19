الأرصاد: ارتفاعات طفيفة فى قيم الحرارة.. والعظمى على القاهرة الكبرى37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 10:29 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مازالت متأثرة بالارتفاعات الطفيفة في قيم الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، مواصلة: «في هذه الأيام، هناك ارتفاع في قيم الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة في معظم المحافظات، وهو ما يجعلنا نشعر بالطقس شديد الحرارة رطب بشكل كبير في معظم المحافظات الداخلية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى حتى جنوب البلاد».

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية وهذا أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة في هذا الوقت من العام بـ3 درجات».