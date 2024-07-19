موفدة «إكسترا نيوز» تشيد بحفل كاظم الساهر بالعلمين: أجواء استثنائية وتفاعل كبير من الجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 12:36 مساءً - قالت ندى رضا، موفدة «إكسترا نيوز» لمدينة العلمين الجديدة، إنَّ أجواء حفل الأمس كانت استثنائية، ومدينة العلمين كانت بالفعل أمام حفل استثنائي لأن القيصر الفنان كاظم الساهر هو فنان استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وتابعت موفدة القناة، في تغطية حية من منطقة «نورث سكوير» في قلب مدينة العلمين، قائلة: «العنصر النسائي بالفعل كان مسيطراً بالأمس على الحفل بشكل كبير لأن أكثر محبي الفنان كاظم الساهر من السيدات والحفل لاقى تفاعلاً كبيراً للغاية من الجمهور مع القيصر، والفنان العراقي تحدث في عدة مناسبات عن تفاعل الجمهور المصري معه وعبر عن ذلك بأن الجمهور يدخله في جو الأغاني التي يقدمها».