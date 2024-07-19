خطبة الجمعة اليوم.. منابر الأوقاف تتحدث عن هذا الموضوع

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة، المقررة اليوم الموافق 19 يوليو 2024، في جميع المساجد التابعة للوزارة في كل مناطق الجمهورية.





موضوع خطبة الجمعة اليوم

وقالت، الأوقاف، على موقعها الرسمي بـ شبكة الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم، سيكون حول "جبر الخاطر وأثره في الدين والآخرة"، مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة.

وكان الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، قد استقبل الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد الوزيران اجتماعًا مشتركًا على هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف، تناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين الوزارتين.

وأكد وزير الأوقاف أن هناك مشروعات قائمة بالفعل سابقا بين الوزارتين يتم العمل على استكمالها وإنجازها فورًا، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بإنشاء منصة إلكترونية خاصة بوزارة الأوقاف، وقد بدأ هذا العمل في عهد الدكتور محمد مختار جمعة، وأننا نهدف إلى إضافة استراتيجية جديدة على هذه المنصة لتشتمل على أربعة محاور رئيسة لتجديد الخطاب الديني والتي أعلنا عنها عقب أداء اليمين الدستورية وزيرًا للأوقاف.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري، إلى أن المحور الأول والذي يشكل أهمية قصوى لنا يكمن في خدمتنا للوطن كمسئولين، وإطفاء نار الفتن من خلال مواجهة فكرية جادة في كل ما يتعلق بمفاهيم الفكر المتطرف، والاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف وزير الأوقاف، أن المحور الثاني هو مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق مثل مواجهة الإلحاد، والإدمان، والانتحار، والتنمر، والتحرش، والزيادة السكانية، وارتفاع معدلات الطلاق، وفقدان الثقة، مواجهة شاملة لكل مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي من خلال نشر الوعي بين المصريين لقيم الإسلام السمحة، وهذه المهمة تقع على عاتق الخطباء وأئمة المساجد والدعاة داخل مصر وخارجها، فينبغي أن تحتوى الخطب والدروس على جرعة أخلاقية عالية من القيم، لنواجه بها الأزمات الاجتماعية أو أي سلوك قيمي منحرف.