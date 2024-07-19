نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما إبراهيم تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم بصورة جديدة لها تظهر فيها وهي تتمتع بأناقة وجمال متألق،حيث شاركت أسما جمهورها بجلسة تصوير جديدة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وظهرت أسما إبراهيم بإطلالة جذابة وأنيقة، وهي ترتدي فستانًا أنيقًا من اللون مشجر يبرز مظهرها الأنيق والأنثوي. وقد اعتمدت أسما على مكياج ناعم مع شعر مصفف بعناية، ما أضفى عليها جمالًا وأناقة مميزة.

تعليقات الجمهور على منشور أسما إبراهيم



وقد حظيت الصورة بإعجاب كبير من قبل متابعيها على إنستجرام وتفاعل واسع، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، ربنا يكرمك ويسعدك يارب العالمين، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



ويأتي هذا النشر ضمن سلسلة الإطلالات المميزة التي تقدمها أسما إبراهيم على صفحتها على إنستجرام، والتي تحرص من خلالها على مشاركة جمهورها بصور وإطلالات جديدة وجذابة.