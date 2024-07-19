مراسل «القاهرة الإخبارية»: تركيا تتأثر بشدة بالعطل التقني العالمي

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عمر أحمد، من العاصمة التركية أنقرة، بتأثر تركيا بشدة بالعطل التقني العالمي.





وقال مراسل القناة، إن هناك قطاعات محددة، منها الخطوط الجوية التركية، أعلنت تأثرها بالعطل التقني العالمي، مما تسبب في وجود مشاكل في حجز التذاكر، وتأخر في حركة الطيران.

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وأصاب عطل تقني وخلل فني، أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، وأعلنت شركة مايكروسوفت العالمية، عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.

وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا أنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذرة من إلغاء رحلات.