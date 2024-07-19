إكسترا نيوز: مطار دبي يعلن عودة العمل بشكل طبيعي بعد انقطاع عالمي للأنظمة

جدة - نرمين السيد - انقطاع عالمي للأنظمة

أعلن مطار دبي، منذ قليل، عودة العمل بشكل طبيعي، بعد انقطاع عالمي للأنظمة أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران.





وفي نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" أفادت بأن العمل عاد بشكل طبيعي إلى مطار دبي.

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