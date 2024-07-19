نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يضم صخرة دفاع ريال بيتيس الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي إنتر ميلان الإيطالي في إبرام العديد من الصفقات القوية والمميزة لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فأن النادي الإيطالي حسم التعاقد مع المدافع الإسباني أليكس بيريز لتدعيم مركز الدفاع.

إنتر ميلان يتعاقد مع أليكس بيريز

وأضاف رومانو أن المدافع أليكس بيريز أنتقل رسميًا إلي صفوف إنتر ميلان قادمًا من ريال بيتيس الإسباني علي سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأفاد أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 18 عام، وقع صباح اليوم علي عقود انتقاله للفريق الإيطالي بعد ان خضع للفحوصات الطبية.