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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سمير أبو العمايم، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض احترم نظيره بروكسي في لقاء دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر اليوم الخميس، ومن هنا جاء الانتصار.

أحمد سمير: الزمالك احترم بروكسي.. وسعيد بواقعية جوميز



وقال سمير عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك احترم منافسه وبروكسي قدم مباراة جيدة رغم الخسارة".



وأكمل:" سعيد بواقعية جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك وعدم التغيير في كثير من أسماء التشكيلة الأساسية خلال مواجهة بروكسي".



واختتم تصريحاته:" لم أكن متفقًا مع جوميز بكثرة "الروتيشن" الذي يجريه في بعض مباريات الدوري السابقة ويجب أن تكون التعديلات محدودة ".

