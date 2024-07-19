أحمد جودة - القاهرة - مواصفات وسعر هاتف Infinix Smart 6 Plus

يبحث الكثير من الأفراد لمعرفة سعر هاتف Infinix Smart 6 Plus، وذلك منذ أن أعلنت الشركة عن توفره في الأسواق. يُطلق على هذا الهاتف اسم "الهاتف الاقتصادي" نظرًا لمواصفاته المميزة وسعره المناسب للكثيرين. شركة إنفينيكس تشتهر بتقديمها هواتف بأسعار معقولة ومواصفات جيدة. في هذا المقال، سنتعرف على سعر هاتف Infinix Smart 6 Plus في المملكة العربية السعودية.

سعر هاتف Infinix Smart 6 Plus

منذ أن أعلنت شركة إنفينيكس عن إطلاق الهاتف الاقتصادي Infinix Smart 6 Plus، يتساءل العديد من الأشخاص عن سعره. يتوفر هذا الهاتف في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ويبلغ سعر النسخة التي تحتوي على 2 جيجا رام و64 جيجا مساحة تخزين نحو 360 ريال سعودي.

أبرز مواصفات هاتف Infinix Smart 6 Plus

بعد التعرف على سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية، يمكننا الإشارة إلى أبرز مواصفاته. يأتي الهاتف بالعديد من المزايا والإمكانيات التي تلبي احتياجات المستخدمين، وهي كالتالي:

- الخامات: مصنوع من البلاستيك.

- الشاشة: نوعها IPS LCD، بحجم 6.82 بوصة، ودقة 720×1600 بكسل، ودعم كثافة بكسلات 257 بكسل.

- الأبعاد: 172.6×77.7×8.7 ملم، ووزنه 202 جرام.

- الشبكات: يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

- المعالج: مزود بمعالج من نوع ميديا تك، ومعالج رسومي من نوع بور في آر.

- البطارية: تبلغ سعتها نحو 5000 ملي أمبير.

- الألوان: متوفر بثلاثة ألوان: الأسود، الأزرق، والبنفسجي.

- الكاميرا الخلفية: مزدوجة بدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا الأولى و0.3 ميجا بكسل للكاميرا الثانية.

- الكاميرا الأمامية: بدقة 5 ميجا بكسل.

هذه المواصفات تجعل هاتف Infinix Smart 6 Plus خيارًا مناسبًا للعديد من المستخدمين الباحثين عن أداء جيد وسعر اقتصادي.