نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطور جديد في رحيل علي معلول عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، عن آخر تطورات التجديد للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول، وتحدث أيضا عن رحيله والعروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرح إيهاب الخطيب خلال تصريحاته عبر برنامج اللعيب قائلا: " هناك اتفاق بين الطرفين علي معلول وإدارة النادي الأهلي للتوقيع لموسم إضافي".

وعن القيمة المالية للاعب التونسي تحدث قائلا: "علي معلول لم تتغير القيمة المالية له لم يحدث أي تغيير".

واختتم حديثه:" شكرا لعلي معلول والنادي الأهلي ".

رحيل علي معلول من الأهلي

وتعددت الأقاويل خلال الفترة الماضية عن رحيل علي معلول، ولكن تمسك مارسيل كولر المدير الفني للنادي باللاعب لما يمتلكه من خبرات للاستفادة منها.

وتشهد مباراة اليوم بين النادي الأهلي الالومنيوم والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي في كأس مصر غياب علي معلول بسبب إصابته بقطع جزئي في وتر إكيليس.

