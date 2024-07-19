إطلاق «الخدمة الصحية» لمهرجان العلمين 2024 بحضور وزير الصحة.. 21 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 12:36 مساءً - يطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يوم الأحد 21 يوليو، إشارة البدء لتقديم كافة الخدمات الصحية، من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العلمين والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من داخل العلمين الجديدة ويستمر حتى نهاية المهرجان 30 أغسطس، وذلك لخدمة حضور ورواد مهرجان العلمين 2024 ومحيطه، والذى يعد الحدث الترفيهي التنموى الاستثمارى الأكبر بالشرق الأوسط، ويقدم تجربة صيفية تنموية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما تقوم منطقة الخدمة الصحية لوزارة الصحة بتقديم خدماتها لمنطقة الساحل الشمالي كاملةً من داخل المهرجان، بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية، والتي انطلقت بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

‎تتضمن الخدمات كافة الاحتياجات الصحية في منطقة المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، والمعارض والعروض الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، متضمنة مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكذلك مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تشمل أورام (البروستاتا، وأورام الرئة، وسرطان عنق الرحم، والقولون)، إلى جانب تكثيف تمركز سيارات الإسعاف، والخدمات التي تقدمها القوافل الطبية، والتي تشمل إجراء الأشعات، والتحاليل الطبية، وعيادة متنقلة للأسنان، وخدمات الصحة الإنجابية، وكذلك الخدمات الوقائية بأعلى المعايير، التي تتناسب مع تصميم المدينة باعتبارها أحد مدن الجيل الرابع،

هذا و سيعقب إطلاق الخدمة، مؤتمر صحفي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان د.خالد عبد الغفار، وإجابة على أسئلة كافة الصحفيين والإعلاميين.