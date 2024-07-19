القاهرة الإخبارية: لا يوجد تصريح رسمي في تركيا عن حل العطل التقني العالمي

جدة - نرمين السيد - تابع عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، تداعيات العطل التقني العالمي في تركيا، مؤكدًا أنّ قطاعات محددة تضررت بشدة بالعطل التقني العالمي، لا سيما الخطوط الجوية التركية، التي أعلنت أنها تواجه مشكلات في عملية حجز التذاكر وقطعها، أو عملية التأخيرات التي تحدث حاليا في عمليات الطيران.





وأضاف أحمد، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنّ الشركة أعلنت في بيان رسمي أنها ستحاول إصلاح هذا العطل الفني، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي بأنه تم التغلب على هذا العطل. وتابع: "بعض البنوك مثل البنك الأكبر في تركيا يعاني من مشكلات في الدخول إلى نظامه عبر الإنترنت وبنوك خاصة في تركيا تواجه نفس المشكلة". واستطرد مراسل "القاهرة الإخبارية": "هناك الكثير من الشكاوى حاليا تنهمر كالمطر في تركيا بخصوص عدم القدرة على العمل بأي إجراءات تخص الفعاليات البنكية في تركيا، كما أن بعض المستشفيات لديها هذا النوع من الأعطال والمشكلات فيما يتعلق بالمواعيد ومتابعة بيانات المرضى عبر أنظمة الحاسب".

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