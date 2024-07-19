نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عسكري أمريكي: هزيمة الجيش الأوكراني أمر لا مفر منه بتاتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون، على أن القوات الأوكرانية ستتعرض لا محالة للهزيمة في ساحة المعركة.

وأعرب الخبير العسكري الأمريكي، عن ثقته بأن الأوكرانيين لن يتمكنوا أبدا من قلب الوضع لصالحهم من وجهة النظر العسكرية.

وأشار ريتر إلى أن أعضاء الناتو، أقروا في قمة الحلف الأخيرة في واشنطن، بأنهم ببساطة لا يستطيعون تزويد نظام كييف بكل ما يحتاجه لمواصلة القتال.

ونوه الخبير بأن الجيش الروسي، على العكس من ذلك، يحصل على كل ما يحتاجه، وأن قوته العسكرية تنمو يوما بعد يوم.

وخلص ضابط المخابرات الأمريكي السابق إلى أن "مسار هذا الصراع يؤدي إلى حقيقة لا مفر منها، وهي أن أوكرانيا خسرت المرحلة العسكرية (من الصراع)".

وفي وقت سابق، رجح الخبير العسكري ألكسندر بيريندجييف، أن فلاديمير زيلينسكي المنتهي الصلاحية، يتلقى تقارير كاذبة عن المعارك قرب خاركوف، لذلك يتحدث عن انتصارات زائفة تحققها القوات الأوكرانية.

وشدد بيريندجييف على أن تصريحات زيلينسكي، مبنية على الجهل بالوضع الحقيقي على الأرض