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أحمد جودة - القاهرة -



خاض ناصر منسي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبدالله "نيمار" ومحمد صلاح زكي ومحمد السيد وأحمد رفاعي سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بإستاد القاهرة الدولي عقب مباراة الفريق أمام بروكسي.

تدريبات إضافية لسداسي الزمالك بستاد القاهرة بعد الفوز بروكسي في كأس مصر



وأدى السداسي تدريبات بدنية في ملعب المباراة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض إلى دور الـ16 لمواجهة طلائع الجيش.