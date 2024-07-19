هل يوجد جزء ثاني من صلة رحم..أسماء أبو اليزيد تجيب

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق مسلسل "صلة رحم" نجاح كبير جدًا في سباق رمضان الماضي ، أثار المشهد الأخير تساؤلات الجمهور حول مصير الطفلين وحياتهم القادمة وهو ما جعلهم يبحثون عن حقيقة وجود جزء ثاني من المسلسل .

حقيقة وجود جزء ثاني من صلة رحم



وردت الفنانة أسماء أبو اليزيد على هذا السؤال من خلال تصريحات صحفية لها معلقة:"بالنسبة عن وجود جزء تاني عشان الناس عايزة تعرف عن مصير الأمين والطفلين والحاجات دي، بس هو فيه أب اللي هو بدأ الحدوتة أصلًا وعايز يعمل طفل وعايز يتحدى الأقدار، ويبقى عنده طفل مش موجود وأفتكر إن جزء تاني هيبقى بعيد مش حاسة أوي، بس لو صحوه يلا بينا".

قصة مسلسل "صلة رحم "

تدور قصة مسلسل" صلة رحم" في إطار اجتماعي مشوق، ويناقش قضية تأجير الأرحام، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية «حسام» ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى "ليلى".

فريق عمل صلة رحم



شارك في العمل عدد من النجوم منهم :إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.