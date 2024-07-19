نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الثاني في الكأس.. من هو عبد الرحمن صالح حكم مباراة الأهلي والألومنيوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم اخر مباريات دور 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الأهلي والألومنيوم.

وأعلن لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد المباراة لحكم منطقة الإسكندرية عبد الرحمن الصالح الشهير كراوتش ليسجل الظهور العام الثاني على التوالي في هذه البطولة.

البدايات التحكيمية

بداية عبد الرحمن في مجال التحكيم المصري كانت في عام 2014 في الدرجة ثالثة حسب النظام القديم.

وسرعان ما حصل على الدرجة الثانية بعام 2015، ليواصل مسيرته بنجاح.

الطموح كان المضي قدما لدوري الاضواء والذي أولى خطوات الأضواء الحصول الدرجة الأولى فحصل عليها بعام 2019.



سبب الانضمام للتحكيم

مجال التحكيم كان المنفذ الأخر من أجل تحقيق طموح لم يستطع الوصول له كالاعب كرة قدم وهو الوصول لكأس العالم.

دوري المحترفين

مستوى ابن منطقة الإسكندرية دفعه لإدارة مباريات عديدة في القسم الثاني بنظام المسابقة القديم لكن النقلة الحقيقة كانت في دوري المحترفين والذي خرج فيه للأضواء.

وجاءت أبرز مبارياته

وادي دجلة- أسوان

جمهورية شبين- القناة

السكة الحديد- غزل المحلة

السكة الحديد- راية "حكما رابعا"

إضافة لمباريات أخرى في المسابقة والتي قدم فيها الحكام الواعدين مباريات مميزة.

كأس مصر

واستطاع تسجيل ظهور ثاني في مباريات الكأس للعام الثاني على التوالي، ففي العام الماضي قاد مباراة الداخلية وأسوان.

بينما تكرر الظهور في المباراة الثانية للأهلي والألومنيوم.