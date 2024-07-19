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أحمد جودة - القاهرة - رد إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، على ما تردد خلال الفترة الماضية عن خروج محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أبواب القلعة الحمرة والانتقال للدوري السعودي، وكشف حقيقة رحيله.

يتصدرهم ظهير أيسر أجنبي.. تعرف على صفقات الأهلي المنتظرة

وصرح إيهاب الخطيب خلال تصريحاته التي أدلى بيها عبر برنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي قائلا:" كهربا لم يرحل عن النادي الأهلي حتى اللحظة الحاليه هو ينضم لصفوف النادي الأهلي".

واستكمل حديثه:" لم يوجد قرار رسمي برحيل كهربا عن الاهلي".

وترددت الأقاويل خلال الفترة الماضية أن محمود كهربا يمتلك عرض من السعودية لضمه والاستفادة من خبراته ولكن العرض شفوي لم يتم تقديمه رسمي للنادي الأهلي.

وتواجد كهربا ضمن قائمة النادي الأهلي المشاركة في مباراة اليوم ضد الالومنيوم في كأس مصر والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء.

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، الزنفلي ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم فؤاد وهاني وربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أفشة ونيدفيد، ديانج وطاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي، رضا سليم، بيرسي تاو وكهربا.