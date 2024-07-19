ما هي أبرز تصريحات نهى العمروسي التلفزيونية؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة نهى العمروسي الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، فور حلولها ‬ضيفة‭ ‬ببرنامج‭ "‬قعدة‭ ‬ستات‭"‬،‭ ‬المذاع‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬قنوات‭ "‬ألفا‭ ‬اليوم‭" ‬ ‬ ‬بتصريحاتها‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬حين‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬والديانات‭ ‬الأخرى‭.‬

وقالت:"‬بأنها‭ ‬ترى‭ ‬جميع‭ ‬الديانات‭ ‬مثل‭ ‬بعضها‭ ‬البعض وأنا مسلمة".

نهى العمروسي:‬أنا‭ ‬بحب‭ ‬الوحدانية،‭ ‬يعني‭ ‬كلنا‭ ‬زي‭ ‬بعض‭ ‬ومش‭ ‬بحب‭ ‬التقسيم

وأضافت: "‬فكرة‭ ‬التقسيم‭ ‬دي‭ ‬بتعمل‭ ‬مشاكل‭ ‬بين‭ ‬الناس،و ‬أنا‭ ‬بحب‭ ‬الوحدانية،‭ ‬يعني‭ ‬كلنا‭ ‬زي‭ ‬بعض‭ ‬ومش‭ ‬بحب‭ ‬التقسيم‭".



وتابعت:"‬إحنا‭ ‬كلنا‭ ‬واحد،‭ ‬و‭ ‬سُئلت‭ ‬قبل‭ ‬كده‭ ‬أنا‭ ‬مُسلمة‭ ‬ولا‭ ‬مش‭ ‬مُسلمة،‭ ‬جاوبت‭: ‬أنا‭ ‬مسَلّمة‭ ‬يعني‭ ‬مُسلمة‭".‬

وأشارت:" ‬أنا‭ ‬مش‭ ‬متخصصة‭ ‬ممكن‭ ‬أقول‭ ‬حاجة‭ ‬غلط،‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬ممكن‭ ‬أغلط‭ ‬لكن‭ ‬دي‭ ‬قناعاتي‭ ‬ولا‭ ‬عمري‭ ‬هتحجب‭ ‬لأني‭ ‬مش‭ ‬مقتنعة‭ ‬بيه‭ ‬خالص‭".‬

آخر أعمال نهي العمروسي

والجدير بالذكر آخر أعمال نهى العمروسي مسلسل "الخانكة" عام 2016، وشاركت في بطولته مع غادة عبد الرازق.

