ما هي أبرز تصريحات نهى العمروسي التلفزيونية؟

القاهرة - محمد ابراهيم -
أثارت الفنانة نهى العمروسي الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، فور حلولها ضيفة ببرنامج "قعدة ستات"، المذاع على شبكة قنوات "ألفا اليوم" بتصريحاتها خلال البرنامج حين تحدثت عن الدين الإسلامي والديانات الأخرى.
وقالت:"بأنها ترى جميع الديانات مثل بعضها البعض وأنا مسلمة".
نهى العمروسي:أنا بحب الوحدانية، يعني كلنا زي بعض ومش بحب التقسيم
وأضافت: "فكرة التقسيم دي بتعمل مشاكل بين الناس،و أنا بحب الوحدانية، يعني كلنا زي بعض ومش بحب التقسيم".
وتابعت:"إحنا كلنا واحد، و سُئلت قبل كده أنا مُسلمة ولا مش مُسلمة، جاوبت: أنا مسَلّمة يعني مُسلمة".
وأشارت:" أنا مش متخصصة ممكن أقول حاجة غلط، يا جماعة ممكن أغلط لكن دي قناعاتي ولا عمري هتحجب لأني مش مقتنعة بيه خالص".
آخر أعمال نهي العمروسي
والجدير بالذكر آخر أعمال نهى العمروسي مسلسل "الخانكة" عام 2016، وشاركت في بطولته مع غادة عبد الرازق.