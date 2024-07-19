نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام الفضالة تروج لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة "بيت حمولة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة إلهام الفضالة عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "بيت حمولة"، حيث شاركت "إلهام" جمهورها بصورة من كواليس تصوير المسلسل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" بإذن الله استعداد لتصوير مسلسل بيت حمولة الأيام القادمة، والله ولي التوفيق".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام الفضالة



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يوفقك ويكرمك ويسعدك يارب العالمين، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إلهام الفضالة

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام الفضالة مسلسل "بعد غيابك عني"، بالإضافة لنشاط مسرحي ملحوظ، فشاركت في 3 أعمال مسرحية كان أبرزها بطولة مسرحية "الطابق الثاني"، مع الفنان عبدالعزيز المسلم وهي مسرحية تنتمي لفئة أعمال الرعب، ومسلسل "خواتي غناتي"، الذي تعاونت فيه أيضا مع الكاتبة جميلة جمعة.