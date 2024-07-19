نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي ينتقد ظهور المرأة في المسلسلات بشكل سيء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الفنان محمد صبحي رأيه في المسلسلات التي تقدم نماذج سيئة من المرأة لافتا إلى أنه لا يعتبر ذلك حرية إبداع.



قال محمد صبحي في تصريحات تلفزيونية:' ٨٠٪ من المسلسلات بتطلع المرأة يا أما عاهرة أو مدمنة مخدرات أو منحلة دي مش حرية إبداع دي قلة أدب.

تصدر إسم الفنان محمد صبحي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما وجه رسالة للفنانة الراحلة سعاد نصر، بمناسبة مرور 30 عام على عرض مسلسل "يوميات ونيس".

ونشر "صبحي" صورة للراحلة سعاد نصر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:" ستظلين أمامي دائمًا، ستظلين في القلب تلميذة وصديقة وفنانة استثنائية لم يشغل مكانك أحد، دلال في سنبل وحورية في الهمجي.