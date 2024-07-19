نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الالمونيوم في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الألمونيوم، مساء غدًا الجمعة، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في المباراة التي من المقرر أن يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر

ويلتقي الأهلي مع نظيره الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يوليو الجاري على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي والألومنيوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

وتذاع مباريات كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس مصر، في مصر والشرق الأوسط.

على أن يتم نقل أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلي والألومنيوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الألمونيوم في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.