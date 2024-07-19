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جدة - نرمين السيد - البريد المصري
وبين في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه في إطار الرد على الاستفسارات المتكررة من المتقدمين لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، فإنه من المقرر الإعلان عن الذين انطبقت عليهم شروط خوض الامتحان الإلكتروني ومواعيده خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن ذلك نظرًا للعدد الكبير المتقدم للمسابقة، كما أن المسابقات يتم تنفيذها طبقًا لجدول زمني يأخذ أولويات احتياج الجهات الإدارية من الموارد البشرية بعين الاعتبار.
وفي سياق متصل، وفقًا لما رصده الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، من ممارسات غير قانونية لـ "سماسرة الوظائف"، أكد أنه تم تأمين المسابقات التي يجريها ضد أي تدخل بشري، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة المصرية في اختيار أكفأ أبناءها لشغل الوظائف العامة، وأيضًا في إطار كفالة حق المواطنين في خوض مسابقات توظف نزيهة وشفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وحصول الأكفأ على الوظيفة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن امتحانات وظائف البريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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