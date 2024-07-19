وزيرة التضامن تناقش قضايا الأطفال مع «الطفولة والأمومة» و«قومي المرأة» 

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.





وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعلى رأسها ملف التعامل مع قضايا الأطفال المعرضين للخطر. وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمراكز استضافة وتوجيه المرأة، حيث تمد الوزارة المجلس بخريطة توزيع المراكز على مستوى المحافظات، في إطار تسهيل إجراءات الإحالة، بالإضافة إلى مناقشة مراجعة معايير تشغيل دار الإيواء ضحايا الاتجار بالبشر. وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام الاجتماع تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة برئاسة نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي لتنسيق الجهود وأوجه التعاون.

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