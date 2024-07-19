العالم اليوم - العطل العالمي.. حل مؤقت للتعامل مع "شاشة الموت الزرقاء"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 02:22 مساءً - بعد حدوث العطل التكنولوجي العالمي عاني مستخدموا أجهزة الكمبيوتر من ظهور شاشات الموت الزرقاء، إلا أن خبراء في مجال التكنولوجيا وجدوا حلولا مؤقتة للتعامل مع المشكلة.

و"شاشة الموت الزرقاء" هي شاشة تظهر على واجهة أنظمة ويندوز بعد أن يتوقف الحاسب عن العمل أو يقوم بإعادة الإقلاع بشكل قسري ويدل وجودها على حدوث خلل ما في نظام الجهاز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك جورج كورتز إن الشركة تعمل على حل المشكلة مع المستخدمين المتأثرين بالخلل في أنظمة ويندوز وهي التي تأثرت بينما لم تتأثر أنظمة ماك ولينكس.

وأضاف في منشور له عبر منصة إكس إن الحادث ليس أمنيا ولا يتعلق بهجوم إلكتروني، مضيفا أنه تم تم تحديد المشكلة وعلى العملاء زيارة الموقع الإلكتروني لمتابعة المستجدات.

وتعد كراود سترايك إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني وتقع بالولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا وتأسست في 2011.

وسعى خبراء في مجال التكنولوجيا لتخفيف وقع المشكلة على المستخدمين من خلال مجموعة من النصائح للتعامل مع جهاز الكمبيوتر.

وكتب الخبير التكنولوجي عبد العزيز الحمادي عبر حسابه على منصة إكس: "إذا كنت ممن تأثر بتحديث نظام الويندوز وظهور الشاشة الزرقاء، هذا حل مؤقت نشره أحد موظفي شركة كراود ستريك:

1. شغل نظام الويندوز في وضعية الأمان Safe Mode أو WRE.

2. افتح المسار التالي: C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

3. ابحث عن الملف التالي واحذفه "C-00000291*.sys"

4. أعد تشغيل النظام بشكل طبيعي.