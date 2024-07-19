العالم اليوم - بسبب الخلل التقني.. شركات الطيران تلجأ إلى الكتابة باليد

انتم الان تتابعون خبر بسبب الخلل التقني.. شركات الطيران تلجأ إلى الكتابة باليد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 03:24 مساءً - تأثرت شركات الطيران في عدة دول حول العالم، الجمعة، بخلل تقني عالمي، مما تسبب في تأخير بعض رحلاتها وإبطاء خدماتها الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، قال موقع قناة "إن دي تي في" الهندية إن شركات الطيران في الهند لجأت إلى تسجيل الركاب يدويا، بعد الخلل الذي أصاب أجهزتها.

وأوضح المصدر أن العطل التكنولوجي أثر على معظم شركات النقل الجوي في البلاد، بما في ذلك Vistara وIndiGo وSpiceJet وAkasa Air.

وأصدرت شركات الطيران بيانات لإبلاغ مستخدميها بأن العديد من خدماتها عبر الإنترنت قد تأثرت وأنها تعمل على إصلاحها في أقرب وقت ممكن.

وشارك أحد المستخدمين على منصة "إكس" صورة لبطاقة صعود الطائرة مكتوبة بخط اليد.

وكانت البطاقة تابعة لشركة "IndiGo"، وكتبت عليها معلومات الرحلة يدويا، مثل رقم الرحلة ورقم المقعد ووقت الصعود واسم الراكب.. وتطبع هذه البطاقات عادة إلكترونيا ولا يتم ملؤها يدويا.

وكانت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني كشفت أن المشكلة التي يُعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ"ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز"، مبرزة أنه يتم العمل على تصحيحها.