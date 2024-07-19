العالم اليوم - مايكروسوفت تؤكد: تم إصلاح السبب الكامن وراء انقطاع خدماتها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 03:24 مساءً - قالت شركة مايكروسوفت الجمعة إنه تم إصلاح السبب الكامن وراء انقطاع تطبيقاتها وخدماتها، لكن التأثير المتبقي لانقطاعات الأمن السيبراني لا يزال يؤثر على بعض العملاء.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني كراود سترايك، جورج كورتز أن ما حدث خلل تقني وليس حادثاً أمنياً أو هجوماً إلكترونياً، وأنه تم تحديد المشكلة واستخدام الحلول المناسبة.

وعانى العالم الجمعة من انقطاع تقني واسع النطاق أدى إلى تعطيل العمليات في العديد من القطاعات، بما في ذلك توقف الرحلات الجوية وإجبار عدد من القنوات على وقف البث، حيث أثر الانقطاع على كل شيء بدءًا من الخدمات المصرفية وحتى أنظمة الرعاية الصحية.

ماذا حدث؟

تُعد CrowdStrike، وهي شركة أميركية للأمن السيبراني، واحدة من أكثر الشركات شعبية في العالم، حيث تضم أكثر من 20 ألف عميل مشترك حول العالم.

ووفقًا لتنبيه أرسلته CrowdStrike إلى عملائها واطلعت عليه رويترز، فإن برنامجها على نطاق واسع "Falcon Sensor" يتسبب في تعطل نظام التشغيل ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت وعرض "شاشة زرقاء"، والمعروفة غير رسميًا باسم "شاشة الموت الزرقاء".

كما تضمن التنبيه، الذي تم إرساله في الساعة 0530 بتوقيت غرينتش الجمعة، حلاً يدويًا لحل المشكلة.

لماذا حدث ذلك؟

قال عمر غروسمان، كبير مسؤولي المعلومات في شركة CyberArk للأمن السيبراني: "الأضرار التي لحقت بالعمليات التجارية على المستوى العالمي هائلة. ويعود الخلل إلى تحديث برنامج منتج EDR الخاص بـ CrowdStrike".

والـ EDR، أو اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها، هو منتج للأمن السيبراني تضع الشركات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بعملائها للمساعدة في حمايتهم من المتسللين. ويستخدم هذا البرنامج، الذي يعمل في الخلفية على أجهزة العملاء أو نقاط النهاية، من قبل شركات الأمن السيبراني لمراقبة علامات الهجوم على شبكات عملائها.

وأضاف: "اتضح أنه نظرًا لتعطل نقاط النهاية - "شاشة الموت الزرقاء" - لا يمكن تحديثها عن بُعد ويجب حل المشكلة يدويًا، نقطة نهاية تلو الأخرى. ومن المتوقع أن تكون هذه عملية تستغرق أيامًا".

من تضرر؟

أثر الانقطاع التقني العالمي على العمليات في مختلف القطاعات دوليًا، بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركات الطيران الأميركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وتواجه حكومات أستراليا ونيوزيلندا وعدد من الولايات الأميركية مشكلات، بينما أوقفت الخطوط الجوية الأميركية ودلتا والخطوط الجوية المتحدة وأليجنت إير الرحلات الجوية بسبب مشاكل الاتصال.

وفي بريطانيا، توقفت قناة سكاي نيوز، وهي واحدة من القنوات الإخبارية التلفزيونية الرئيسية في البلاد، عن البث الجمعة لفترة مؤقتة.

لماذا تأثر الكثيرون؟

مع الانتقال إلى السحابة وامتلاك الشركات لحصص سوقية ضخمة، يتم تشغيل برامجها على ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم.

وقال غروسمان: "الأضرار التي لحقت بالعمليات التجارية على المستوى العالمي هائلة".