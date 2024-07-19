العالم اليوم - ميلان يعلن ضم موراتا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 04:25 مساءً - أعلن ميلان الإيطالي، الجمعة، ضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بعقد مدته 4 سنوات، مع خيار التمديد لعام آخر.

موراتا (31 عاما)، الذي قاد منتخب إسبانيا للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، الأحد، انضم إلى ميلان قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث أحرز 21 هدفا الموسم الماضي.

وفاز "الروسونيري" بآخر ألقابه الـ19 في الدوري الإيطالي عام 2022، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 7 مرات آخرها عام 2007.

ولعب موراتا أيضا لصالح ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتشلسي الإنجليزي، خلال مسيرته التي أحرز فيها أكثر من 200 هدف مع الأندية و36 هدفا لمنتخب إسبانيا.

وقال ميلان أيضا إنه اختار القميص رقم 7 لموراتا.

ويحل موراتا محل أوليفييه جيرو في قلب هجوم ميلان، بعد انتقال المهاجم الفرنسي السابق إلى لوس أنجلوس الأميركي.

ويجري ميلان عملية إصلاح شاملة بعد أن أنهى الموسم الماضي بفارق 19 نقطة خلف بطل الدوري الإيطالي إنتر ميلان، حيث حل البرتغالي باولو فونسيكا محل المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي.