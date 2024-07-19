الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين ومستوطنين بانفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إصابة جنديين ومستوطنين بشظايا عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في منطقة قرب مستوطنة حرميش شمال طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان أولي صدر عن الجيش الإسرائيلي أن "بلاغا ورد عن تضرر مركبة إسرائيلية في منطقة حرميش، ولم يعرف بعد مصدر الأضرار، ويجري التحقيق في التفاصيل"، وقال إن قواته "هرعت إلى المكان".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن "جنديين في إجازة أصيبا بجروح متوسطة وطفيفة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في المنطقة القريبة من مستوطنة حرميش، وأصيب مدنيان آخران بجروح طفيفة".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ ذويهم"، وكرر أن قواته "هرعت إلى مكان الحادث وتقوم حاليا بالبحث عن المشتبه بهم في المنطقة".

بدورها، أعلنت "كتائب القسام - كتيبة قفين"، أن عناصرها "زرعوا عبوة ناسفة بين حرميش وبرطعة وقاموا بتفجيرها بسيارة جند، وانسحبوا بسلام، وقد حققوا إصابات مباشرة".

ونقلت القناة 12 عن مصدر أمني مطلع (لم تسمه) تأكيده أن الانفجار وقع من جراء عملية تفجير عبوة ناسفة.

وبحسب إذاعة الجيش، فإن المركبة المتضررة واصلت سيرها بعد التفجير حتى وصلت إلى حاجز ريحان العسكري قرب بلدة برطعة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الطواقم الطبية إلى أنها عملت على نقل ثلاثة مصابين (رجل وامرأة يبلغان من العمر 22 عامًا وطفل عمره عام ونصف) بجراح طفيفة لتلقي العلاج في مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة