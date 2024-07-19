نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببصمة عزيز الشافعي... الجمهور يشيد بأغنية "دايما معاك" بأصوات أحمد عز وأحمد سعد وبوسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في إطار حملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات المحمول، أطلقت الشركة أغنية بعنوان "دايما معاك"



وقد شارك في أداء هذه الأغنية كل من النجوم أحمد عز وأحمد سعد وبوسي، بكلمات والحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله.



تعليقات الجمهور على أغنية دايما معاك

وقد لاقت هذه الأغنية استحسانًا كبيرًا من الجمهور في الوطن العربي وتصدرت التريند فور نزولها، حيث أشاد المتابعون بالأداء القوي للنجوم المشاركين وبالكلمات والألحان التي عبرت بشكل جميل عن رسالة الإعلان.



وأكد المعلقون أن الأغنية انسجمت بشكل طبيعي مع موضوع الإعلان وعززت من رسالته بطريقة مؤثرة.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: "الأغنية جميلة جدًا وكلماتها معبرة. أشعر أنها تُبرز قيم التواصل والترابط بين الناس بطريقة بسيطة وممتعة". بينما وصفها آخر بأنها "أغنية وطنية رائعة تعبر عن الانتماء والإخلاص".

ويُعد هذا الإصدار الغنائي الجديد لإعلان نجاحًا جديدًا للشركة في استقطاب نخبة من نجوم الغناء لتقديم محتوى إعلاني مميز ومؤثر على الجمهور.

آخر أعمال عزيز الشافعي



والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية "حبايب قلبي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ومن إخراج ساندي، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات أغنية "حبايب قلبي" على النحو الآتي:

قولوا لحبايب قلبي

اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم نحوا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا يحب لنا الخير

ما هو برده يحق لنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

يا اللي مخاصمنا

إحنا نسينا الخصومة

