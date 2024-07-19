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اتفرج ..سعودي ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب زوجته.. والمفاجأة لماذا لا يستطيع تطليقها!

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الرياض - محمد الاطلسي - عرض برنامج "الراصد"، المذاع على قناة الإخبارية، قصة لزوج سعودي ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب لسان زوجته وشخصيتها الشديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال مقدم البرنامج خلال حديثه: "زوج مسكين تقدم بدعوى يطالب المحكمة أن تعاقب زوجته، لأنها سببت له أذى نفسي بسبب التلفظ عليه، وشتمه أمام أولاده، حتى صار لا يجلس في البيت".

 

وأضاف: "وضح الرجل في الدعوى، أن زوجته شديدة الشخصية، وما يقدر يحكي معها، خصوصًا أنها وضعت مؤخر بعد الطلاق بقيمة 250 ألف ريال".

 

وتابع: "الرجل ما عنده طريقة يتخلص من هذا المبلغ إلا بشكوى، وعرض القضية على المصالحة، واستمع المصلح للطرفين، وتمكن من تقريب وجهات النظر، وانتهت القضية انتهت ورجع الزوج وزوجته لبعضهم".

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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