نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها من أحدث ظهور برفقة دانيا زوجه النجم كريم فهمي وذلك من خلال “ ستوري” عبر حسابها على موقع “ إنستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة بسيطة من منزلها مما لفت انتباه متابعيها.

ومن ناحية أخرى كانت ياسمين عبد العزيز قد تعاقدت على مسلسل جديد مع المؤلف عمرو محمود ياسين لتخوض به موسم رمضان المقبل 2025، حيث اتفقا على تقديم مسلسل درامي مختلف، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى، حيث اتفقا الثنائي مع شركة سينرجي على الخطوط العريضة للقصة المقرر تقدميها.

ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثالث بين ياسمين والمؤلف عمرو محمود ياسين في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا من قبل مسلسلين هما و"نحب تاني ليه" مع شريف منير وكريم فهمي، كما قدما مسلسل "اللي ملوش كبير" مع أحمد العوضي وإخراج مصطفى فكري.