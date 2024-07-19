العالم اليوم - بفضل التكنولوجيا المحلية.. دولتان تجنبتا "الشلل العالمي"

انتم الان تتابعون خبر بفضل التكنولوجيا المحلية.. دولتان تجنبتا "الشلل العالمي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 04:25 مساءً - أدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف قطاعات عديدة حول العالم عن العمل، الجمعة، لكن الأمر كان مختلفا في الصين وروسيا.

ولم تتأثر الرحلات في مطاري بكين بعطل معلوماتي عالمي، حسبما قالت وسائل إعلام رسمية، وسط موجة من الأعطال الفنية لدى شركات طيران وسواها في أنحاء العالم.

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية: "حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة كانت العمليات طبيعية في مطاري بكين- كابيتال وداشينغ".

كما كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن شركات الطيران والبنوك في الصين لم تتأثر إلى حد كبير بالخلل التقني.

وأضافت: "كانت المطارات الدولية في بكين وشانغهاي تعمل بشكل طبيعي".

وأوضحت أن "حملة الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في الصين تؤتي ثمارها".

وفي روسيا، قالت وكالة الأنباء "تاس" إنه لم يتم تلقي أي تقارير عن حدوث أعطال في النظام بالمطارات الروسية.

وذكرت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية أنه لم تتأثر أي شركة طيران محلية بالانقطاع العالمي.

كما قال الكرملين إن أنظمته تعمل كالمعتاد ولم تتأثر بانقطاع خدمة "مايكروسوفت"، حسبما نقل موقع "ذا موسكو تايمز".

وأكدت وزارة التنمية الرقمية، بدورها، أن الوضع مع مايكروسوفت "يظهر مرة أخرى أهمية استبدال البرامج الأجنبية المستوردة".