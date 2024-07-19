ليبرمان: من لا يمنع الصواريخ على إيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب

جدة - نرمين السيد - أفيجدور ليبرمان

قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق في دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، إنه "من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





جاء ذلك تعقيبًا على الحادث الذي شهدته مدينة تل أبيب قبل ساعات، حيث أعلن تحقيق أولي لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجسم الغريب الذي انفجر في تل أبيب تم رصده، لكن تقرر عدم اعتراضه لأنه لم يصنف كهدف معاد. كما أعلن سلاح الجو بجيش الاحتلال تحمله مسؤولية الحادث، موضحًا أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة بدون طيار. وقبل قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية أظهرت أن انفجار تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل صفارات الإنذار.

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