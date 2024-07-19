عطل أنظمة مايكروسوفت سبب أزمة عالمية.. شلل بخطوط الطيران وارتباك في بورصات أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 01:33 مساءً - أصيبت خطوط الطيران العالمية ونظم الخدمات الطبية والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية من الحكومات المعتمدة على نظم تشغيل تقنية تابعة لشركة مايكروسوفت بالشلل، بسبب عطل تقني أصاب الشركة، تعمل حالياً على إصلاحه.

وعانى مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم ،من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.

وسجل موقع DownDectector، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت التي أبلغ عنها المستخدمون، انقطاعات متزايدة في الخدمات في Visa وADT Security وAmazon، وشركات الطيران بما في ذلك American Airlines وDelta.

بنوك ومطارات ضمن ضحايا الانقطاع

وقال متحدث باسم مطار براندنبرج في برلين لرويترز إن مطار براندنبرج ببرلين أوقف جميع الرحلات الجوية حتى الساعة العاشرة صباحا (التاسعة صباحا بتوقيت أيرلندا) بسبب خلل فني، وفي وقت سابق، قالت شركة BER المشغلة للمطار، إن تسجيلات الوصول تأخرت بسبب الخطأ.

بدورها، أفادت رابطة الطيارين المتحالفين، التي تمثل طياري الخطوط الجوية الأمريكية، أن موقعها الإلكتروني قد تم إيقافه عن العمل بسبب تعطل شركة مايكروسوفت، أدى هذا الحادث إلى تفاقم التحديات التي تواجهها شركة فرونتير إيرلاينز، مما أثر على أنظمة الحجز وتسجيل الوصول الخاصة بها وتسبب في تأثير سلبي على الرحلات الجوية، وفقًا لشركة Cirium، تشغل شركة Frontier ما يقرب من 150 طائرة.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أيضًا أن شركة Allegiant Airlines وDelta Air Lines أصدرتا توقفًا أرضيًا بسبب مشكلات في الاتصال مرتبطة بانقطاع الخدمة، وأكد مطار سيدني أنه بينما كانت الرحلات الجوية تصل وتغادر، من الممكن توقع بعض التأخير خلال المساء بسبب انقطاع فني عالمي أثر على العديد من شركات الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الحجز الصحي الذي يستخدمه الأطباء العامون في بريطانيا أصبح غير متصل بالإنترنت، وفقًا لما نشره مسؤولون طبيون على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية الأسترالي إن انقطاع الإنترنت الذي أثر على وسائل الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات يبدو أنه مرتبط بمشكلة في شركة Crowdstrike العالمية للأمن السيبراني.

وقالت هيئة الإذاعة الحكومية الأسترالية ABC إنها تعاني من “انقطاع كبير في الشبكة”،لم تقدم المزيد من التفاصيل، وفي رسالة مسجلة مسبقًا تم تشغيلها على قناة سكاي نيوز أستراليا مع تعطل البرامج العادية، قال المراسل توم كونيل إنه لا يُعتقد أن انقطاع الخدمة كان نتيجة اختراق.

وقال: "لقد تعطلت أجهزة الكمبيوتر وأنظمتنا، وكل الأشياء التي تجعل سكاي نيوز في حالة تعطل، وكذلك بالنسبة للعديد من الشركات الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد"، وفي المملكة المتحدة، اعتذرت قناة سكاي نيوز للمشاهدين عن "انقطاع" بثها، وقالت إنها تأمل في استعادة البث قريبًا.

كما شملت الانقطاعات التي تم الإبلاغ عنها على المواقع بنوك NAB، وCommonwealth، وBendigo، وشركتي الطيران Virgin Australia وQantas، بالإضافة إلى مزودي الإنترنت والهاتف مثل Telstra، ولم تتمكن وسائل الإعلام الإخبارية في أستراليا - بما في ذلك ABC وSky News - من البث على قنواتها التلفزيونية والإذاعية، وأبلغت عن إغلاق مفاجئ لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

وذكرت أيضاً الخطوط الجوية التركية أنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي، وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية، في منشور على "إكس"، أن العمل جار على حل المشكلة.

وأثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية، ومطار أمستردام، وشركة الطيران التركية، ووسائل الإعلام، والبنوك الأسترالية.

من جانبه، قال مسؤول هولندي إن العمليات بمطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، تأثرت بمشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت، وتابع: "التعطل له تأثير على الرحلات الجوية التي تصل وتقلع من سخيبول"، مضيفاً أن من غير الواضح بعد عدد الرحلات التي تأثرت بالمشكلة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ديفيد رودس، إن القناة توقفت عن البث المباشر، صباح الجمعة، وأوضح رودس، عبر منصة "إكس"، أن "سكاي نيوز لم تتمكن من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حالياً أننا نعتذر عن الانقطاع".

ونقلت وكالة "رويترز" عن 6 مصادر في قطاع النفط والغاز قولها إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت، الجمعة.



لماذا يحدث انقطاع مايكروسوفت؟

كشف الصحفي التقني كريس ستوكيل ووكر أن الانقطاع الكبير في خدمة مايكروسوفت كان بسبب تحديث من مدقق تهديدات الكمبيوتر Crowdstrike Falcon، حيث أصدرت شركة التكنولوجيا CrowdStrike تنبيهًا فنيًا هذا الصباح، بشأن مشكلة كبيرة تؤثر على أنظمة Windows في جميع أنحاء العالم"، وقالت :"نحن على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز، المشغّل لأحد الخوادم".

وقد نشر على X (المعروف سابقًا باسم Twitter): "صباح الخير، ابقَ في السرير اليوم، تشير التقارير المبكرة إلى أن Crowdstrike Falcon - وهو مدقق تهديدات الكمبيوتر الذي يستخدمه الكثير من الشركات قد دفع تحديثًا ربما يكون قد أدى إلى كسر نظام تأثرت الكثير من أجهزة الكمبيوتر وشركات الطيران وغيرها".

تعليق مايكروسوفت

وأشارت صفحات حالة مايكروسوفت إلى المشكلات المستمرة في خدمات Azure Cloud وMicrosoft 365، خاصة في منطقة وسط الولايات المتحدة، وصرحت Microsoft: "نحن على علم بهذه المشكلة وقمنا بإشراك فرق متعددة، لقد حددنا السبب الأساسي"، "نحن نطبق حاليًا إجراءات التخفيف. وينبغي أن يرى العملاء علامات التعافي في هذا الوقت حيث يتم تطبيق التخفيف عبر الموارد في المنطقة."

وفي سلسلة من التحديثات، شاركوا أنهم كانوا يعملون على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة، وجاء في آخر منشور لهم: "لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات التخفيف".

علاقة "كراودسترايك" بعطل مايكروسوفت

تشير التقارير إلى أن شركة الأمن السيبراني الأمريكية " كراود سترايك " هي السبب المحتمل وراء العطل التقني العالمي الذي أثر على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة، وهي شركة أمريكية للأمن السيبراني تساعد الشركات في إدارة أمانها في "بيئات تكنولوجيا المعلومات"، وهي تشمل كل ما يتم الوصول إليه عبر اتصال بالإنترنت.

وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الشركات ومنع خروقات البيانات وهجمات الفدية والهجمات السيبرانية الأخرى، ويعد “CrowdStrike Falcon، الذي يوصف على موقع الشركة بأنه يوفر "مؤشرات هجوم في الوقت الفعلي، وكشف دقيق للغاية، وحماية آلية" من التهديدات السيبرانية المحتملة ، وهو واحد من اكثر البرامج المستخدمة من قبل آلاف الشركات حول العالم لحماية البيانات، ويُعتقد أن تعطل خادم“ Falcon “ يوم الجمعة هو السبب وراء هذا العطل العالمي في منتجات مايكروسوفت.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة الامن السيبراني الامريكية عن تحديث لمنتج " “ Falcon، مشيرة إلى أنه سيوفر "سرعة ودقة غير مسبوقة" لكشف الاختراقات الأمنية ، وفي بيان نُشر على موقعها بعد الحادثة، قال متحدث باسم الشركة إن المشكلة قد تكون ناتجة عن منتج "Falcon ".

تراجع الأسهم الأوربية

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وتتجه نحو تكبد خسائر متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، بسبب الأزمة الأخيرة، وتراجعت أسهم شركة مايكروسوفت وشركة Crowdstrike في التداولات الأوروبية، إذ أبلغ ستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة على نطاق واسع، كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت.