ضبط إحدى الفتيات لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 03:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة القاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة - مقيمة بمحافظة القاهرة) وعُثر بحوزتها على (عدد من الشهادات والكتب- ختم أكلاشيه بشعار الكيان- دفاتر تحصيل نقدية وإستمارات تسجيل طلاب- وحدة تخزين بيانات "هارد ديسك" محمل عليه بيانات الدارسين والمادة العلمية التى يتم تدريسها ونماذج للشهادات المضبوطة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.