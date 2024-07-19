بورصة لندن للمعادن: نعمل مع مستخدمينا لتقليل التأثير الفني على الشركات

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جدة - نرمين السيد - بورصة لندن للمعادن
جاء ذلك على خلفية عطل تقني وخلل فني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.
فيما قال مصدر أمني حكومي في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنه لا ينبغي التعامل مع انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي باعتباره قضية متعلقة بالأمن الإلكتروني.
فيما قالت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الأعطال الفنية التي ضربت المطارات والبنوك والبورصات في العديد من الدول تعود إلى تحديث لبرنامج أمني، ما تسبب في مشكلة مع نظام التشغيل "وندوز" التابع لمايكروسوفت.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.
قال بنك كابيتك في جنوب إفريقيا إن الاضطرابات في عمله ناجمة عن حادثة تعطل عالمية تتعلق بشركة الأمن السيبراني كراود سترايك العالمية.
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